Chiara Ferragni astuta: Fedez le prepara uno scherzo tremendo, ma lei non ci casca

Sara Tommasi incinta, la nuova vita dopo il periodo buio: «Non ricordo nulla, non ero io»

Lunedì 10 Giugno 2019, 12:14

I 'Ferragnez' sono tornati a Los Angeles per via di alcuni impegni professionali e, che ha raggiunto la sua famiglia da Roma, dove è stata protagonista di un evento in centro, ha ricevuto una strana accoglienza da parte del marito., infatti, insieme ad un amico della coppia aveva escogitato unotremendo, ma la moglie non ci è cascata.«Comitato di accoglienza», commenta divertitosu Instagram Stories, mentre prepara un agguato con le pistole ad acqua. Il cantante prova a richiamare l'attenzione della moglie, ma, dal tono della voce, capisce che qualcosa non va e, invece di entrare nella stanza, verifica a distanza e scopre il tremendo scherzo che le avevano preparato.Il povero, una volta scoperto, ha commentato così: «La scusa del bacino non ha funzionato...».