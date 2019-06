Sara Tommasi incinta, la nuova vita dopo il periodo buio: «Non ricordo nulla, non ero io»

Domenica 9 Giugno 2019, 12:58

. Il periodo buio per la showgirl che oggi 9 giugno festeggia il compleanno è ufficialmente finito, e a sugellare la sua rinascita ora arriva anche il primo. A rivelare delladiè stata Debora Cattoni, manager e amica della 38enne che le è rimasta sempre accanto: è stato solo grazie all'affetto della famiglia e dei buoni amici come Debora che laè riuscita a mettersi alle spalle quattro anni di autodistruzione tra video porno e esuberanze di ogni sorta. E ha trovato l'amore di Angelo, un imprenditore 46enne legato al mondo delle acque minerali.Sara Tommasi con Debora Cattoniha scoperto proprio in quel periodo di soffrire di bipolarismo di carattere generico, ma la diagnosi della malattia è stata fondamentale per rinascere. «Questa malattia non dà lucidità, non dà energie ed è come fossi un automa, una marionetta», ha raccontato di recente in un'intervista a Le Iene e ha ripercorso quei quattro anni in cui pensava di poter morire da un momento all'altro: «Quelle cose non mi appartengono, al massimo avrei fatto una copertina sexy. Non ero io e non ricordo nulla di quel periodo buio di 4 anni. Non parlavo bene, non mi ricordavo le frasi. I farmaci hanno permesso che io tornassi lucida».è riuscita a riprendere in mano la sua vita anche dal punto di vista lavorativo, conducendo trasmissioni radiofoniche locali e pronta, insieme a Debora Cattoni, a girare l'Italia nei panni di DJ's.