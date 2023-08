Chiara Ferragni e Fedez, al mare con i figli, le tate e la guardia del corpo: sui social scoppia la polemica

di Redazione Web

Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo questi giorni di vacanza a Ibiza. La famiglia è riunita: con loro oltre ai figli ci sono anche le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, quest'ultima con il fuutro marito e il figlio Edoardo. Ma una polemica è in atto e riguarda alcune foto e un video che mostra la famiglia recarsi in spiaggia con le tate e una guardia del corpo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Alessandro Rosica, esperto di gossip noto in rete con il nome di "Investigatore social" commentando foto e video pubblicati da Whoopsee che riguarda il modo in cui la famiglia Ferragnez mentre scende in spiaggia. «Scrocconi, famiglia e guardia del corpo - ha sottolineato Alessandro Rosica nelle sue Instagram stories -. Speriamo questa volta non facciano cacciare fuori le persone per il loro divertimento e delirio di onnipotenza».

