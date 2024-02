Chiara Ferragni da Fabio Fazio, il Codacons diffida "Che tempo che fa": «Annullate l'ospitata, pronti a chiedere il sequestro»

di Redazione web

Il Codacons è pronto a chiedere il sequestro della trasmissione Che tempo che fa, se non sarà annullata l'ospitata di Chiara Ferragni prevista per il prossimo 3 marzo. Per il Codacons, «appare di per sé inaccettabile che una rete televisiva dia enorme spazio a un soggetto sotto indagine da parte della magistratura per reati gravissimi contro i cittadini, un vero e proprio insulto da parte di Fabio Fazio e Nove agli italiani».

Perché il Codacons si oppone all'ospitata di Ferragni da Fazio

Ma, spiega il Codacons, «la cosa più grave è che Ferragni potrebbe parlare da Fazio del caso del pandoro Balocco senza alcun contraddittorio, riportando solo il suo punto di vista sulla vicenda a discapito dei telespettatori che da casa vedranno il programma.

La diffida

Per questo motivo, il Codacons presenta oggi «una formale diffida alla rete televisiva Nove e a Discovery Italia» chiedendo di «annullare l'ospitata di Chiara Ferragni se non sarà previsto un equilibrato contraddittorio con l'influencer sul caso del pandoro-gate. Se la rete non accoglierà la nostra richiesta, siamo pronti ad un ricorso d'urgenza per chiedere il sequestro della trasmissione», avverte il Codacons.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Febbraio 2024, 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA