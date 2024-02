Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. Nel silenzio degli interessati la foto di Leone dice tutto

di Cristina Siciliano

Chiara Ferragni continua a lanciare messaggi sui suoi social. Mentre gli strascichi del pandoro-gate sembrano ancora pesare sull'imprenditrice digitale, l'influencer ha fatto sparire Fedez dal suo profilo e non solo. Le indiscrezioni fanno il giro del web e prendono vigore, guadagnando credibilità da un’esposizione social ridotta dei diretti interessati che destabilizza e implicitamente genera grossi punti di domanda. I Ferragnez si sono lasciati? A quanto pare sì: la coppia più bella dell’influencer marketing è una bella storia che è già storia di ieri. I due al momento hanno deciso di non rispondere ma Chiara Ferragni è attesa da Fazio negli studi di Che tempo che fa. Anche oggi però un altro indizio social non sfugge ai fan della coppia.

Cosa è successo

Le voci di crisi tra i Ferragnez si rincorrono da settimane, ma secondo i ben informati la situazione sarebbe precipitata negli ultimi giorni.

Nessuna parola a corredo della foto, solo un emoji a cuoricino rosso che simboleggia l'amore di una mamma per il proprio figlio. Ma ancora una volta manca Fedez.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Febbraio 2024, 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA