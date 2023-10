Chiara Ferragni: «Spendete 150 euro nel mio store e potrete incontrarmi». L'iniziativa fa discutere

di Redazione web

Chiara Ferragni ha proposto un aperitivo con lei al costo di 150 euro. O, per meglio dire, «se spendete almeno quella cifra nel nuovo store a Roma avete la possibilità di partecipare al cocktail party d'inaugurazione». Lo ha annunciato pochi giorni fa proprio l'imprenditrice digitale che, dopo il rientro del marito Fedez a casa in seguito al ricovero ospedaliero, si è rituffata a capofitto nel lavoro.





Chiara Ferragni a lavoro

La dedizione dell'influencer al suo lavoro è stata percepita come negativa da diversi utenti. Molti, infatti, hanno notato che non ha aspettato più di tanto prima di riprendere a pubblicare i suoi consueti contenuti social su brand e prodotti da lei sponsorizzati, dopo il rientro di Fedez a casa. Ma c'è stato anche chi ha difeso la sua decisione di ripiombarsi nel lavoro, visto e considerato che «il marito sta bene, lei dovrà pur lavorare», come hanno sostenuto i fan.



Gli stessi fan che, per vederla dal vivo e scambiare (forse) una chiacchiera con lei, dovranno spendere almeno 150 euro nel nuovo store in via del Babuino a Roma, in pieno centro, tra piazza di Spagna e piazza del Popolo. «Circa un mesetto abbiamo aperto il nostro primo store a Roma firmato Chiara Ferragni - ha detto l'influencer nelle sue Instagram stories - a novembre faremo un cocktail party d'inaugurazione e da qualche giorno c'è questo concorso: se nel negozio di Roma spendete almeno 150 euro avete la possibilità di vincere un ingresso.

