C'è posta per te, ospiti Matteo Berrettini, Giorgia e Emanuel Lo. Tra le storie anche una proposta di matrimonio

Sabato 17 febbraio una nuova puntata di C’è Posta Per Te. Ospiti in studio il tennista Matteo Berrettini e la coppia formata da Giorgia, reduce da Sanremo (è stata co-conduttrice durante la serata di mercoledì 7 febbraio) e Emanuel Lo, professore di ballo nella scuola di Amici 23. Dopo lo stop di una settimana, il programma di Maria De Filippi torna in prima serata.

Matteo Berrettini, Giorgia e Emanuel Lo

Nella quinta puntata del reality di Canale 5 in onda sabato 17 febbraio, in studio ci sarà Matteo Berrettini. Il tennista, 26 anni, è il solo giocatore italiano ad aver disputato la finale di Wimbledon, nonché la semifinale degli US Open e di Coppa Davis.

Le storie

Nelle clip pubblicate sul profilo Instagram si vede un uomo inginocchiarsi e chiedere a Valeria di sposarlo. "No, è impazzito", è la risposta di lei. Un secondo video è invece dedicato a una storia di fratture famigliari. A mandare la busta è un padre che si rivolge ai suoi figli.

