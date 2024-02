C'è posta per Te, chi sono i postini di Maria De Filippi: fisici da calendario e tra le ex spunta Noemi Bocchi

I tre postini di Maria De Filippi hanno tre fisici da calendario. Ma tutti al settimanale Nuovo Tv dichiarano di essere felicemente occupati...

Andrea Offredi, Gianfranco Apicerni e Giovanni Vescovo sono i tre postini di C'è Posta per Te di Maria De Filippi. Tre postini inusuali. Andrea oltre a essere un ex calciatore è anche un ex tronista di Uomini e donne. Anche Gianfranco è stato tronista di Uomini e donne. E in passato raccontano le cronache rosa ha avuto una storia con Noemi Bocchi, l'attuale compagna di Francesco Totti. E dal fortunato Uomini e Donne arriva anche Giovanni Vescovo.

Tre postini con tre fisici da calendario come mostrano le foto di Nuovo Tv. Andrea Offredi consegna buste per Maria oramai da sette anni. «Gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo - racconta il "postino" al settimanale di Cario Editore - Una volta si è rotta l’asta del microfono, tra l’altro quando si doveva mantenere la distanza per le regole imposte dalla pandemia. L’abbiamo dovuta sostituire in gran fretta».

A chi sogna di consegnare una busta Andrea? «Io sono un ex calciatore e vorrei tanto consegnare una busta a Gianluigi Buffon, da sempre il mio idolo sportivo». Nella vita si dichiara, a modo suo, occupato: «Per l’amore c’è sempre spazio, perché credo sia una delle cose più importanti della vita. In questo periodo, devo dire, sono molto felice».