Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza escono insieme: la reazione di Ida Platano

di Cristina Siciliano

Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne. Tutto è iniziato con un semplice ballo al centro studio dove i due si sono mostrati molto vicini. A tale proposito, Gianni Sperti li ha osservati attentamente e una volta finito il ballo l'opinionista ha subito espresso la sua opinione. L'opinionista ha fatto notare che la scelta di Roberta di Padua di voler ballare con Alessandro è già una risposta a quello che lei sente interiormente e che, agli occhi di tutti, è ormai palese il feeling e il sentimento che c'è tra i due.

La reazione di Ida Platano

Gianni Sperti ha così consigliato a Roberta Di Padua e Alessandro di uscire dal programma insieme per viversi liberamente la loro relazione.

Naturalmente, non è passata inosservata ai telespettatori di Uomini e donne, la reazione di Ida Platano (ex di Alessandro). La tronista si è mostrata molto seria e non ha accennato neanche un applauso o un sorriso. Ida ha soltanto salutato Roberta augurandole il meglio mentre con Alessandro non c'è stato neanche un saluto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Febbraio 2024, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA