«Ho conosciuto una ragazza che si sta per sposare e la sua damigella d'onore mi ha rivelato un segreto terribile. Non so se dirglielo»

Venuta a conoscenza di un segreto che riguarda una sua amica futura sposa, Karo Aprano, una giovane influncer di Miami, è rimasta scioccata a tal punto da chiedere agli utenti social come affrontare il dilemma che ora la affligge.

Il dramma matrimoniale

Di recente, ha raccontato in un video che ha raggiunto il milione di visualizzazioni, ha fatto amicizia con una donna che sta per sposarsi, ricevendo anche l'invito per il matrimonio. Durante un'uscita per conoscere le amiche della sposa, la damigella d'onore le ha fatto una confidenza che l'ha spiazzata.

Ha raccontato ai suoi follower: «C'è un dramma matrimoniale di cui sono a conoscenza che devo condividere con qualcuno», ha iniziato. «Sono diventata amica di questa ragazza che sta per sposarsi e mi ha invitato al suo matrimonio», si legge sul Daily Mail.