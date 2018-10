di Ida Di Grazia

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sarà l'ospite in esclusiva del sabato pomeriggio di. Un'intervista intima in cui rivelerà molti aneddoti della sua vita privata, dalla voglia di un nuovo figlio, all’amore per l’attaccante dell’InterA Silvia Toffanin, la moglie di, madre di 5 figli, parla della sua voglia di espandere la sua famiglia: «Mi piacciono tantissimo i bambini, farei anche il sesto, ma se dovesse succedere Mauro lascia me e tutta la famiglia. Lui voleva solo Francesca, poi l’ho convinto ed è arrivata Isabella. Non ha mai voluto un maschio perché pensava che su un maschio il cognome Icardi poteva creargli problemi, troppe aspettative. Da quando lo conosco mi ha sempre detto di volere una femmina, però adesso ha detto basta. Si vuole godere le sue bambine, ci tiene tanto e ha una pazienza che io non ho».Padre modello fuori e super bomber in campo. Tanto che dalla Spagna sono continui i rumors di mercato che vedono sia Barcellona che Real Madrid interessate a lui. Ma per il momento i tifosi nerazzurri possono dormire sogni tranquilli, il futuro di Maurito è ancora a Milano: «Ha ancora tre anni di contratto, è felicissimo qui e ha un presente molto importante all’Inter. E’ il capitano e rimane qui. Se dovessi dargli un voto da manager, ribadisco che per me, al momento, è il miglior numero 9 che c’è al mondo».Un amore a gonfie vele e un equilibrio apparentemente ritrovato anche con il suo ex marito, nonostante la Procura di Milano abbia chiesto quattro mesi di reclusione per la showgirl argentina che avrebbe pubblicato sui social i dati privati (dall’indirizzo di posta elettronica al numero di cellulare) del suo ex marito: «I rapporti sono buoni, adesso sta giocando in Brasile. E’ lontano fisicamente dai bambini, ma chiama sempre e oggi con la tecnologia ci si sente più vicini. Io non so se riuscirei a stare lontano, ma con questo lavoro lui non ha un’altra scelta. Quando ci si separa non sempre il rapporto resta bellissimo. Però tutti e due cerchiamo il meglio per i bambini che è l’unica cosa che ci interessa».Ai microfoni del talk show la showgirl argentina rivela il trauma per la scomparsa del nonno, avvenuta qualche anno fa: «Mio nonno è morto a Genova, proprio il giorno che è arrivato a casa mia a trovare la famiglia: è stata una cosa tremenda. Voleva venire in Italia perché i suoi genitori erano italiani e voleva conoscere Benedicto. Quando è arrivato gli ho preparato il pranzo, poi è andato a dormire, ma non si è più svegliato. E’ stato terribile chiamare la famiglia in Argentina, dirlo a mia nonna che era in cucina e stava insieme a lui da 40 anni e tremendo per i miei figli che aspettavano di incontrarlo da mesi».