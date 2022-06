Stefano De Martino: «Belen? Le cose vanno bene, tutto il resto è vita»

Stefano De Martino si è lasciato andare a delle dichiarazioni sulla sua ritrovata compagna, Belen Rodriguez. Intervistato al Maurizio Costanzo Show, il ballerino e conduttore ha ammesso che tra lui e la showgirl argentina le cose vanno bene. La loro turblenta love story, fatta di grandi passioni, allontanamenti e ritorni di fiamma sembra essere tornata ad avere un equilibrio e i due non ne fanno più mistero.

Stefano dopo la domanda del conduttore su come andasse con Belen ha risposto seccamente: «Bene, bene, bene». Come noto De Martino non ama parlare molto della sua vita privata, in modo particolare della sua vita sentimentale, ma la coppia, molto amata, si lascia andare ogni tanto a qualche gesto d'affetto sui social. Genitori del piccolo Santiago i due sono tornati anche a vivere sotto lo stesso tetto e con loro anche la piccola Luna Marì, la bambina di Belen avuta dall'ex Spinalbese.

Poco espansivo De Martino, ma comunque ha lasciato intendere che le cose vanno a gonfie vele, concludendo con una battuta: «Come diceva una canzone: tutto il resto è vita», e con il sorriso.

