Belen e Stefano De Martino, viaggio romantico a Londra: si godono relax e intimità

Fuga d'amore per Belen e Stefano De Martino. La coppia è tornata più forte di prima, ora la relazione va a gonfie vele. I due impegnati con il lavoro, si sono concessi qualche giorno di pausa dirigendosi nella romantica Londra per una piccola vacanza d'amore, lontani anche dai bambini Santiago e Luna Marì.

La fuga romantica

Come ha dichiarato qualche giorno fa Belen in un'intervista rilasciata a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, il matrimonio con Stefano De Martino è ben saldo. Le carte per il divorzio non sono mai state firmate, quindi i due innamorati sono ancora oggi marito e moglie. Più affiatati che mai, la showgirl argentina e il ballerino hanno preso il primo volo disponibile e si sono diretti nella capitale inglese.

A documentare il viaggio è stata la stessa Belen, che ha condiviso sulle storie Instagram spezzoni della prima giornata di vacanza. Colazione intima in hotel, selfie di coppia in ascensore e poi in versione turisti, in giro per le vie della città, mano nella mano.

Il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano è più palpabile che mai. I due hanno riscoperto l'amore e nonostante il lavoro li porta a vivere spesso momenti a distanza, quando possibile colgono l'occasione per passare momenti memorabili in famiglia, insieme al primogenito Santiago e Luna Marì, figlia avuta dalla precedente relazione con il gieffino Antonino Spinalbese.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 17:34

