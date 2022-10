Belen e lo sfogo social: «Non ce l'avevo con Spinalbese». Ma tra i fan scoppia il giallo

Belen ha smentito il gossip su Antonino Spinalbese. Negli ultimi giorni, la showgirl argentina è finita al centro delle polemiche per una storia condivisa sul suo profilo Instagram. «Qualcuno che racconta diversamente le cose per i suoi comodi», questo il messaggio lasciato dalla Rodriguez e in molti hanno colto un riferimento nemmeno troppo velato al suo ex compagno Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì attualmente impegnato come concorrente nel reality show condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip.

La smentita di Belen

Non è tardata ad arrivare la smentita dalla conduttrice de Le Iene, che è intervenuta sul gossip nato negli ultimi giorni sottolineando che le sue parole non erano dirette a Spinalbese: «Per fare chiarezza. Il mio personale sfogo dell’altro ieri sera dedicato espressamente ad una persona di cui non intendo rivelare la sua "identità"», ha scritto Belen creando curiosità tra i follower su chi potrebbe essere l'identità misteriosa. Poi, ha chiosato facendo chiarezza: «Non è assolutamente riferito al padre di mia figlia».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 18:14

