Stefano De Martino, gli auguri di Belen sui social scaldano il cuore ai fan

Stefano De Martino compie gli anni e gli auguri più dolci arrivano proprio da Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha pubblicato una sua foto con il compagno mentre si stringono in un complice abbraccio nel giorno del suo compleanno, con una didascalia semplice, ma molto eloquente: «Feliz cumpleanos a mi corazon».

La love story

I due ormai non nascondono il ritrovato amore e la gioia di essersi, ancora una volta, ritrovati e scelti.

Recentemente Belen ha confessato che in realtà i due legalmente non si sono mai separati, che per dei problemi legati alla separazione legale, di fatto questa non è mai avvenuta e loro, sono sempre rimasti marito e moglie.

La loro storia è stata sempre piuttosto turbolenta tra lasciate e riprese, con un figlio, e ora con un'altra bambina, la figlia di Belen e di Antonino Spinalbese.

Belen ha ammesso di aver saputo molto apprezzare il fatto che Stefano sia tornato nonostante la presenza di Luna Marì: «Per lui non era facile, perché, quando è tornato, io avevo avuto un figlio da un'altra persona. E rientrare nella mia vita comprendeva accettare una figlia non sua. Solo per questa motivazione, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. Per me è incredibile quello che è riuscito a fare». Ora quindi si godono il ritrovato idillio, tutti insieme.

