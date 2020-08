Belen “stuzzica” Stefano De Martino: sui social pubblica foto con l'anello di Iannone

di Ida Di Grazia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Agosto 2020, 18:42

. Estate bollente perche impazza sulle copertine e sui siti online grazie ai suoi nuovi (veri o presunti) flirt estivi. La bella argentina, non si lascia solo fotografare, anzi con i suoi scatti lancia delle vere e proprie bombe verso il suo ex marito De Martino.Una mano poggiata alla finestra, luce perfetta da golden hour, uno scatto piuttosto innocente se non fosse per un piccolo particolare.in questi giorni è stata paparazzata mentre baciava Antonino, un hairstylist molto conosciuto a Milano. Un flirt? Un nuovo amore? Non è dato saperlo certo è che lo scatto pubblicato su Instagram sembra voler lanciare un segnale. La mano di Belen poggiata sulla finestra ha raccolto oltre 59 mila like, ma a colpire i follower sono stati gli anelli indossati dalla conduttrice di Tu sì que vales, i più attenti hanno notato sia l'assensa della fede che l'anenllo con il rubino che le aveva regalato il suo ex fidanzato Andrea Iannone. Cosa c'è sotto? E come reagià Stefano de Martino?.