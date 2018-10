Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

studentessa modello, o quasi. “Prendeva 10, 10 e poi 10. Non studiava nemmeno, talmente era brava”,racconta la sua vita da ragazza, durante gli studi. I voti alti che prendeva aperò non sono bastati per evitargli le sospensioni dalla scuola per via del suo comportamento: “Non ero secchiona eh! Stavo attenta – ha fatto sapere in un’intervista a Fuorigioco, inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport - Al contrario, ero pessima in comportamento. Mi hanno cacciata da due scuole”.Una volta ad esempio, per motivi importanti, ha tentato la fuga: “Sono scappata dalla scuola. E il preside mi ha beccata mentre scavalcavo il cancello, un cancello altissimo. Ma la motivazione era giusta. Una mia compagna aveva perso il papà e non ci permettevano di andare al funerale. Io ci sono andata lo stesso. Avevo 16 anni”.Unì carattere forte e sicuro il suo, differente dalla sorella: “La verità è che io non chiedo mai aiuto e questo è un difetto (…) Cechu è la più viziata di casa! Soffre della sindrome dell’abbandono e quindi bisogna stare attenti”.