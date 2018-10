di Domenico Zurlo

Ma possibile che tutti ti saltano addosso e tu resti immobile? E poi dopo il sesso con uno ci torni a prendere il caffè (weinstein) e con l’altro, ragazzino infoiato, dopo che si è rivestito dici: dai prendi il copione...Semplice no? — Salvo Sottile (@salvosottile) 30 settembre 2018

Pacchiu di to soru — Asia Argento (@AsiaArgento) 1 ottobre 2018

Salvo... i pellerossa dicevano che dovevi camminare a lungo nei mocassini della persona che volevi giudicare e dopo avresti capito che era meglio state zitti. Ecco, statte zitto e pensa ai tuoi mocassini — Red Ronnie (@RedRonnie) 1 ottobre 2018

..io non ho giudicato ne insultato nessuno, e non ho scritto per accusare, solo per capire in una dialettica di confronto. Sei tu che mi stai giudicando quindi statte zitto tu — Salvo Sottile (@salvosottile) 1 ottobre 2018

Logica vuole che se uno abusa di me contro la mia volontà dopo il sesso ‘forzato’ non ci faccio un selfie insieme con gli occhi languidi ne ci vado dopo a mangiare. Gli do semmai due calci nel sedere — Salvo Sottile (@salvosottile) 30 settembre 2018

Se uno solo cerca di stuprarmi ovviamente mi difendo minimo con un calcio nelle palle poi appena riesco deliberarmi una sbattuta di porta e ciao a mai più ! Non faccio selfie e baci e bacetti o ci vado a cena ! Che manica di creduloni che gira !!! — LEA DI LEO (@leadileo) 1 ottobre 2018

Cara @AsiaArgento non ho accusato ne insultato nessuno, ho sentito la tua intervista e ho scritto un mio pensiero che era a difesa delle donne molestate.Non mi spaventano le tue minacce ne quelle pubbliche ne quelle private.Per il resto ti auguro di tornare a @XFactor_Italia pic.twitter.com/aXtxU4RDpX — Salvo Sottile (@salvosottile) 1 ottobre 2018

ha lasciato alcuni strascichi polemici, con la stessa Asia che non ha esitato a rispondere per le rime ai suoi critici. In particolare su Twitter il conduttore, mentre ascoltava le parole dell’attrice in tv, ha scritto alcuni tweet in cui si mostrava abbastanza perplesso del contenuto dell’intervista: e Asia Argento ha prima risposto piccata proprio su Twitter a Salvo Sottile, poi gli ha inviato un paio di messaggi al vetriolo su Whatsapp.«Ma possibile che tutti ti saltano addosso e tu resti immobile? E poi dopo il sesso con uno ci torni a prendere il caffè (Weinstein) e con l’altro, ragazzino infoiato, dopo che si è rivestito dici: dai prendi il copione… Semplice no?», scrive Sottile in un primo tweet, al quale la Argento risponde con un elegante «pacchiu di to soru» (in siciliano, letterale, indica le parti intime di una sorella).In difesa di Asia interviene: «I pellerossa dicevano che dovevi camminare a lungo nei mocassini della persona che volevi giudicare e dopo avresti capito che era meglio stare zitti - dice Red - Ecco statte zitto e pensa ai tuoi mocassini». Sottile ribatte: «Sei tu che mi stai giudicando quindi statte zitto tu».Poco dopo, secondo tweet di Sottile: «Logica vuole che se uno abusa di me contro la mia volontà dopo il sesso ‘forzato’ non ci faccio un selfie insieme con gli occhi languidi, né ci vado dopo a mangiare - scrive - Gli do semmai due calci nel sedere».Reazione che trova d’accordo addirittura la pornostar Lea Di Leo, regina delle tv erotiche, che commenta così: «Se uno solo cerca di stuprarmi ovviamente mi difendo minimo con un calcio nelle palle, poi appena riesco a deliberarmi una sbattuta di porta e ciao a mai più! Non faccio selfie e baci e bacetti o ci vado a cena! Che manica di creduloni che gira!». E se lo dice lei...Nella mattinata di oggi, l'ultimo capitolo: Sottile pubblica lo screenshot di due messaggini su Whatsapp di Asia Argento: «Mi sono svegliata solo per dirti questo prima di bloccarti anche sul cellulare - scrive l’attrice - È megghiu ca ti stai mutu, cugghiuni (È meglio che stai muto, c***ne)». «Cara Asia Argento - twitta Sottile - non ho accusato né insultato nessuno, ho sentito la tua intervista e ho scritto un mio pensiero che era a difesa delle donne molestate. Non mi spaventano le tue minacce né quelle pubbliche né quelle private. Per il resto ti auguro di tornare a».