Belen Rodriguez dimagrita, Cecilia e la mamma Veronica Cozzani corrono in suo aiuto

La salute di Belen Rodriguez preoccupa fan e familiari: la showgirl è visibilmente dimagrita. Dall'ultima rottura con Stefano De Martino sembra che qualcosa sia profondamente cambiato. Cosa sta succedendo a Belen?

Belen, i problemi di salute

Belen Rodriguez è recentemente sparita dai radar televisivi dopo aver rinunciato a due apparizioni programmate, in programmi come "Domenica In" e "Stasera C'è Cattelan". Ha giustificato la sua assenza a causa di problemi di salute, confermati da fonti vicine a lei. Cecilia Rodriguez insieme a sua madre Veronica Cozzani hanno aiutato Belen durante questo periodo difficile, mentre Ignazio Moser e la sua fidanzata si sono presi cura della figlia, Luna Marì.

La preoccupazione

Questa situazione ha preoccupato i fan, poiché Belen è apparsa dimagrita e fragile.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 10:02

