Belen Rodriguez malinconica sui social posta una canzone che recita: «Lascia che il bacio duri, lascia che il tempo guarisca»

Belen Rodriguez inizia a preoccupare i fan. Ormai sempre più latitante sui social, ha rifiutato diverse ospitate in trasmissioni televisive, da Cattelan a Domenica In. Sulla questione è intervenuto anche Fabrizio Corona che ha spiegato (sua opinione personale che per ora la diretta interessata non ha confermato) che la showgirl argentina starebbe male e non starebbe vivendo affatto un periodo felice. In molti hanno pensato a una rinascita con la relazione con Elio Lorenzoni, ma pare non sia così.

I sospetti

Belen continua a tacere sulla sua vita privata, lasciando solo pochi indizi sui social. Gli ultimi contenuti su Instagram sono relativi a due storie con due canzoni spagnole, non proprio conosciute in Italia. Querría di El Kanka è una canzone d'amore che parla del desiderio di protezione che si ha verso chi si ama, come dice il testo: «Ti direi che perdo il desiderio di odiare se adeguo i miei passi al tuo cammino e che il mondo con te sembra meno malato», e ancora: «Fermami alla tua fermata e piantami nel tuo giardino», parole che hanno pensato potessero essere rivolte al suo nuovo amore.

Le due canzoni

Ma se questo testo fa pensare alla gioia della rinascita per un amore, un'altra canzone ha posto nuovi dubbi ai followers.

