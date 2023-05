Belen Rodriguez e la story sugli "amori difficili": c'entra Stefano De Martino? I dettagli

A volte capita, in alcuni frangenti della nostra vita, di essere attratti da una canzone o da un libro perché parlano di un momento che stiamo vivendo. Potrebbe essere così anche per Belen Rodriguez, che nelle scorse ore ha postato tra le stories la foto di quel che sta leggendo in questi giorni: Gli amori difficili di Italo Calvino.

Belen e gli amori difficili, cosa vuole dire?

Ovviamente non si tratta di una regola matematica, la scelta del libro può essere del tutto casuale, ma l’esperta di gossip Deianira Marzano condividendo la foto si chiede: “Cosa vorrà dirci Belen?”. Gli amori difficili di Italo Calvino è una raccolta di quindici novelle scritte fra il 1949 e il 1967. Il tema dominante è l’amore e la difficoltà di comunicazione. Anche alla luce di questo, aumentano i sospetti tra i fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino dal momento che la coppia sembra essersi chiusa in uno strano silenzio social.

