Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? La foto su Instagram che fa temere il peggio

di Redazione Web

Belen Rodriguez in crisi con Stefano De Martino? Le voci sulla presunta crisi della coppia si rincorrono ormai da mesi e nonostante le varie smentite sembrano esserci degli indizi sui social network che fanno pensare che le cose non vadano in modo idilliaco. A destare i sospetti è stata una delle ultime storie pubblicate su Instagram dalla showgirl argentina.

Luca Salatino rompe il silenzio dopo la rottura con Soraia Ceruti: «Non mi amava più da mesi». Poi la frecciatina

Carlotta Mantovan, la sorpresa alla figlia nel ricordo di Fabrizio Frizzi: il bel gesto della ex moglie del conduttore

Gli indizi

Belen ha condiviso una foto di un libro di Italo Calvino dal titolo eloquente, "Gli amori difficili". Proprio negli ultimi mesi si è parlato più volte di una crisi coniugale con Stefano De Martino e c'è chi pensa che l'immagine in questione non sia affatto casuale. La coppia ha più volte smentito le voci sulla crisi, in merito sono arrivate anche le giustificazioni della mamma di Belen, Veronica Cozzani, ma di fatto i followers più attenti notano un clima più freddo tra i due.

Le crisi

La Rodriguez in alcune interviste ha confessato che il rapporto con De Martino non è sempre stato facile, altalenante, ha lasciato intendere che in passato ci siano stati anche dei tradimenti, ma alla fine l'amore ha primeggiato su tutto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA