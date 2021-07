Belen Rodriguez allatta Luna Marì, il tenero momento con la figlioletta finisce sui social

Belen Rodriguez è ancora in ospedale con la piccola Luna Marì ma dal suo account Instagram mostra i primi momenti insieme alla sua bimba. Nell'ultima storia ha mostrato la poppata della neonata, in un'inquadratura molto stretta si vede la bambina con gli occhietti chiusi e dai versetti che si sentono sembra proprio stia prendendo il latte dalla mamma. La conferma arriva poche stories più tardi, dove Belen si scatta un selfie che la ritrae con la piccola attaccata al seno.

Per Belen questo è un momento di grande gioia, la showgirl si sta godendo i primi momenti insieme alla sua bimba con il compagno Antonio Spinalbanese che lei stessa, con una dedica molto romantica, definisce il suo angelo. Il giovane papà, come si è visto sempre nelle storie della Rodriguez, non abbandona mai le sue donne. La famiglia è sempre riunita in attesa delle dimissioni in cui la piccola Luna conoscerà il suo fratello maggiore Santiago e il resto della famiglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 15:33

