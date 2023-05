Amici, Maddalena Svevi in lacrime per il compito assegnato da Emmanuel Lo: «Penso a mia mamma e ai suoi sacrifici»

di Redazione Web

Manca sempre meno alla finale di Amici 22 e le tensioni tra gli allievi del programma condotto da Maria De Filippi aumentano sempre di più. Infatti nel corso del daytime, Maddalena Svevi ha avuto un momento di crollo ed è scoppiata in lacrime ad Amici 22. Il coach della ballerina, Emmanuel Lo ha deciso di assegnarle un compito speciale.

Amici, Maddalena Svevi positiva al Covid? L'ira della mamma e l'ipotesi di rinvio della semifinale

Cricca eliminato da Amici, le prime parole per Maria De Filippi: «Solo tu sai»

Un compito speciale per Maddalena Svevi

Il coach Emmanuel Lo, ha assegnato alla ballerina di ballare sulle note di Padremadre di Cesare Cremonini, una canzone che ha un significato particolarmente intenso sul rapporto con i suoi genitori. Maddalena ha dato sfogo ai suoi pensieri su questa tematica e si è lasciata andare alle lacrime.

«I primi anni della separazione, mia sorella non voleva vedere più mamma. Io invece ero con lei. Se penso a mamma penso a "noi due insieme" perché da quando sono nata, non mi viene in mente un momento che non ho condiviso con lei. Mia mamma è per me tutto ed è la mia migliore amica. Anche quando abbiamo avuto problemi economici lei non mi ha fatto smettere di ballare piuttosto andavamo a vivere da mia zia. Questi sono i sacrifici che lei ha fatto per vedermi felice», ha raccontato Maddalena a Benedetta Vari.

Il coach, Emmanuel Lo, ha voluto assegnare questo compito a Maddalena per un motivo in particolare: vorrebbe mostrare al pubblico la sua parte profonda ed emotiva. Riuscirà Maddalena a portare a termine il compito? Non ci resta che attendere la semifinale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA