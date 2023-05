Amici, Maddalena Svevi positiva al Covid? L'ira della mamma e l'ipotesi di rinvio della semifinale

di Redazione Web

A causa dell'indiscrezione lanciata da Dagospia sulla positività al Covid-19 di due allievi di Amici, la semifinale, prevista per il 6 maggio, sembrerebbe a rischio. La produzione del programma non ha fornito notizie ufficiali ma stando agli ultimi aggiornamenti diffusi sui social ad essere risultati positivi potrebbero essere i concorrenti Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. La mamma di quest'ultima però, nelle ultime ore, ha voluto fare chiarezza sulla situazione.

La mamma di Maddalena smentisce la notizia del fatto che molto probabilmente lei era una delle due persone ad aver il covid.#Amici22 pic.twitter.com/oKton8WR9q — AMICI NEWS (@amicii_news) May 1, 2023

Amici 22, Cricca in lacrime per l'addio. La promessa (a sorpresa) di Isobel: ecco cosa ha detto

Ascolti Tv 29 aprile 2023, oltre il 27% di share per Amici

La mamma di Maddalena Svevi smentisce

Paola Ghiglione, la mamma della ballerina Maddalena Svevi, ha smentito la positività della figlia al Covid-19. A dimostrarlo è lo screen condiviso dalla pagina Amici News su Twitter. «Ieri Maddy mi ha chiamato, non mi ha parlato di Covid. Lei era felicissima ma stanca perché era in studio a provare dalle 8». La positività di Maddalena dunque era un fake, come smentito dalla mamma, mentre non ci sono ancora aggiornamenti sulle condizioni dell'altro ballerino, Mattia Zenzola.

Cosa succederà dunque alla semifinale del programma di Maria de Filippi? Sarà rimandata oppure no? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA