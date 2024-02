Kumo fuori dal Serale di Amici? Un gesto di Emanuel Lo preoccupa. Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Si avvicina il Serale di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. La data di inizio non è stata ancora fissata ma l'appuntamento pomeridiano con la fase iniziale dovrebbe concludersi il dieci marzo 2024. Nel mentre, i coach del talent condotto da Maria De Filippi stanno decidendo su chi portare, tra i rispettivi allievi, alla fase conclusiva del programma. In tal senso, anche Emanuel Lo sta procedendo alle sue analisi e durante l'ultimo daytime qualcosa sembra già esser stato deciso.

Cosa è successo

In casetta, durante il daytime, è arrivata la chiamata di Emanuel Lo che ha chiesto a tre dei suoi quattro allievi di andare a lezione.

Tale situazione ha fatto pensare a Kumo che probabilmente il professore ha già deciso chi portare in finale. «Ca**o non so che pensare - ha sottolineato il ballerino -. Mi ha scartato ed io la vedo così. Forse perché nell'ultima puntata non ricordavo i passi? Ad Emmanuel Lo non sono piaciuto e questo è palese. Io ragazzi veramente non so che cosa pensare. Ma perché a me no?».

Cosa succederà nei prossimi giorni? Kumo riuscirà a conquistarsi la maglia del Serale? Non ci resta che aspettare.

