Amici 22, Cricca eliminato. Aaron lo batte al ballottaggio e scoppia in lacrime: «Sono venuto qui per ricominciare a vivere»

Giovanni Cricca è l'eliminato del settimo serale di Amici 22 andato in onda sabato 29 aprile. Il cantante di Riccione è stato battuto al ballottaggio finale da Aaron. Se i social esultano gli allievi della scuola piangono.

Cricca eliminato

Come sempre prima di conoscere l'esito del voto finale i ragazzi tornano in casetta, «Io qui senza te muoio», dice Aaron al compagno di classe. Per Cricca è la quarta volta al ballottaggio, per Aaron è la prima. Anche Maria De Filippi ci scherza su e per questo chiede a solo a quest'ultimo cosa prova.

Le parole di Aaron

«Mi è piaciuto come percorso - ha raccontato Aaron - sono cresciuto come persona. Ho preso questa scuola per spiccare il volo e poi devo dire la verità è anche il tempo di rimpatriare. Io devo ringraziarvi perchè non sono stato semplice, mi avete sopportato e supportato. Giovanni (Cricca ndr) è il mio compagno di stanza, gli voglio tanto bene. L'ho capito nei miei momenti di annullamento; quando l'ansia mi annulla cerco la risorsa in qualcuno che mi sappia tenere. Io non sono venuto qui per cantare, ma per riiniziare a vivere perchè sapevo che dentro me qualcosa non andava e quindi ho detto buttiamoci».

«Sono venuto qui per strappare un sorriso e un'emozione - dice Aaron tra le lacrime - il mezzo era cantare, che è quello che mi piace fare, grazie a tutti per avermi fatto ricominciare a vivere. Ho ripreso in mano la mia vita e non la mollo. Spero di non aver sbagliato tutto».

Il responso finale

E come sempre la voce di Maria De Filippi a decretare l'eliminato: «Giovanni». Cricca ringrazia la De Filippi «Grazie di tutto, a te in particolare, sono contentissimo e non smetterò di fare quello che faccio».

I social esultano

Se i social esultano, non è la stessa cosa per gli allievi di Amici 22 che si stringono attorno a Cricca. A sopresa, tra loro, anche anche Wax «Ti voglio ringraziare perchè mi hai reso una persona migliore».

