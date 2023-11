Amici, Celentano attacca ancora Nicholas e lui scoppia a piangere: «Non voglio più stare qui»

di Marta Goggi

Nel daytime di Amici di oggi, 14 novembre, il ballerino Nicholas si è mostrato scoraggiato dopo essere arrivato penultimo nella gara di ballo tenutasi nella puntata di domenica scorsa. Nicholas è stato poi chiamato in studio dalla maestra Celentano pe esibirsi nel compito che quest'ultima gli aveva asseganto alcune settimane fa.

Il compito

La maestra si è sempre mostrata critica nei confronti di Nicholas, che studia danza solo da qualche anno ed è entrato nella scuola come allievo di Raimondo Todaro. La Celentano ed Emanuel Lo, altro guidice di Amici, non hanno ritenuto il compito sufficente, mentre Todaro non ha giudicato la performace così negativamente.

A questo punto la maestra e Raimondo hanno iniziato a discutere anche sulla borsa di studio vinta da Nicholas, la Celentano non ha trovato questo risultato straordinario, ritenendo che sia stato scelto il ballerino non per la bravura, ma per la capacità di imparare. Nicholas è scoppiato in lacrime dopo il giudizio della maestra, che si è detta dispiaciuta per le lacrime. Il ballerino tornato poi dai suoi compagni ha continuato a sfogarsi, dicendo: «Non voglio stare qua a piangermi addosso».

