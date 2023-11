Perla Vatiero al Grande Fratello, Greta Rossetti preoccupata per Mirko Brunetti: «Come si fa a mandare un aereo nella casa?»

di Marta Goggi

Nell'ultima puntata del Grande Fratello c'è stato un confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Dopo la lettera commovente mandata da quest'ultima all'ex, i fan non sapevano cosa aspettarsi. Alfonso Signorini aveva annunciato l'ingresso di Perla nella casa, poi rimandato alla prossima settimana a causa del covid. Tra i due ex c'è stato quindi un confronto video, che ha riportato il sereno tra i due.

La reazione di Greta

Mirko era molto commosso dopo aver parlato con la sua ex, ed era per questo preoccupato della reazione che potesse avere Greta Rossetti. La ragazza attuale di Brunetti ha fatto sapere sui social di essere contenta per Mirko e di volerlo sostenere in ogni occasione. Oggi Greta ha lanciato un appello ai suoi fan: «Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto... come si manda un aereo nella casa?», lasciando inteso che la sorpresa sia per il suo amato. Chissà quale sarà il messaggio che Greta deciderà di scrivere per Mirko.

