A quasi un mese e mezzo dalla partenza del serale nella classe di Amici l'aria si fa sempre più tesa. Gli allievi scalpitano per assicurarsi la maglia d'oro che al momento è solo di Ramon e Isobel. Nella puntata di domenica 12 febbraio a giudicare la gara di canto ci sarà Tiziano Ferro.

Sanremo, le pagelle ai look della quarta serata: Chiara Francini che c...uore. Oxa emozione da 0. Rosa Chemical tutto già visto (2), Mengoni angelo diabolico (8)

Amici, puntata del 12 febbraio: giudice d'eccezione Tiziano Ferro. Nuovo ingresso tra i cantanti. Ecco cosa sta succedendo

ANTICIPAZIONI

Ospite d'eccezione della puntata di Amici del 12 febbraio Tiziano Ferro che in 20 anni di carriera ha venduto più di 20 milioni di album nel mondo per l’estate 2023 prepara un tour da record negli stadi: 14 date in 11 città con oltre 400 mila biglietti già venduti il grande artista oltre a vestire i panni di giudice per valutare la gara di canto presenta “La Prima Festa Del Papa’” (Singolo Estratto Dall’album “Il Mondo E’ Nostro”).

A giudicare la gara di ballo i coreografi Kledi Kadiu, Garrison Rochelle e Kristian Cellini per la gara estemporanea canto giudica il vice president di Artist First Charlie Rapino mentre a valutare la gara di improvvisazione ballo il coreografo Kledi Kadiu. A partire da questo punto se non volete spoiler della puntata vi consigliamo di non andare oltre nella lettura.

Attenzione Spoiler

La puntata di domenica è stata registrata lo scorso giovedì, 9 febbraio, quindi siamo in grado di anticiparvi cosa accadrà domani pomeriggio su canale 5.

A sorpresa nella classe di Amici arriva un nuovo cantante. La proposta, come rivela Amicinews, arriva da Rudy Zerbi che fa entrare Mezkal, non ha deciso, però, se sostituirlo con uno tra Aaron, Jore e Piccolo G. Nessun allievo è riuscito a ottenere la maglia oro, ma non ci sono state eliminazioni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA