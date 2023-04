Amici 22, Alessio Cavaliere eliminato: «Rendersi conto che è finita lascia un po' di amaro in bocca»

di Redazione Web

Il quarto appuntamento con il serale di Amici 22, il talent di Maria De Filippi, si è concluso, ancora una volta, con forti emozioni. Infatti, questa volta, a perdere un tassello importante è il team Todaro-Arisa che ha dovuto salutare definitivamente il ballerino Alessio Cavaliere, dopo aver perso la sfida con il suo amico Mattia Zenzola. Dopo aver lasciato la casa di Amici e salutato i suoi compagni, Alessio ha espresso una sua riflessione riguardo questa straordinaria esperienza vissuta in questi mesi. «Eccoci qui, di ritorno nella mia bella Napoli. Che viaggio. Rendersi conto che è finita lascia un po’ d’amaro in bocca, ma basta uno sguardo al passato per rendermi conto quanto quest’esperienza mi abbia cambiato la vita», ha scritto il ballerino in un post su Instagram.

Alessio Cavaliere dopo l'eliminazione

L'uscita di Alessio Cavaliere ha pareggiato i conti, poiché ora tutte e tre le squadre in gara hanno tre componenti. Ma, quando il cerchio si restringe aumentano le ansie e le tensioni. Perché Amici è questo: un'esperienza per la vita. A confermarlo è proprio Alessio Cavaliere che ha dato sfogo ai suoi primi pensieri dopo l'eliminazione. «Grazie Maria, per quello che è oggi Amici. Grazie, per tutte le giornate no, per le incomprensioni, per i pianti, per le gioie, per i sorrisi e per gli sguardi, per tutte le porte in faccia e per i complimenti che fanno bene al cuore. Grazie ragazzi, vi devo tanto».

Poi, il ballerino ha aggiunto: «Mi sento bene, sono felice. La vita è stupenda, apprezziamone ogni sfumatura».

