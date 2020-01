5 milioni di euro. «Lo abbiamo scoperto mezzora fa», dice il figlio del titolare, Federico, che all'interno della rivendita di tabacchi aperta lo scorso aprile all'angolo con via Galvani ha appeso il cartello «primo premio, 5 milioni vinti qui».



Lotteria Italia, il titolare: «Siamo fortunati»

«Siamo una tabaccheria fortunata, almeno così dicono. Sarà che manca l'amore». Scherza Federico, il figlio del titolare della Tabaccheria di Torino dove è stato venduto il biglietto della lotteria da 5 milioni di euro. «Dev'essere uno dei primi biglietti che ho venduto. Prima mi è arrivata la serie Q poi la serie O. Magari chi ha vinto chiamerà anche solo per un saluto o un ringraziamento - aggiunge - Mi farebbe piacere. Ovviamente manterremmo il massimo riserbo: niente nomi». Nelle scorse settimane, sempre nella tabaccheria di via San Donato, c'erano già state altre «vincite importanti. Cosa farei io con 5 milioni di euro? Non saprei...sono così tanti soldi...».

#SolitiIgnoti – Speciale #LotteriaItalia, con l’annuncio dei 24 Big di #Sanremo2020, supera i 5,3milioni ed è il programma più visto della serata (share 24,2%)

Sui social, con oltre 215mila interazioni, è il più commentato della giornata (@NielsenItaly).#AscoltiTv, @RaiUno pic.twitter.com/eolBFguVdA — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 7 gennaio 2020



«Il vincitore è uno della zona». Lo ipotizzano i clienti del Tabaccheria di Torino, in via San Donato, dove è stato venduto il biglietto della Lotteria Italia da 5 milioni di euro. «Sicuramente è qualcuno che abita nel quartiere - sostengono -. Beato lui. Sono tanti soldi...».

Martedì 7 Gennaio 2020, 11:31

