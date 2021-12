Italiani pazzi per la Lotteria Italia 2021: comprati già 5,7 milioni di biglietti. ​Volano le vendite in Autogrill. In attesa di conoscere da Amadeus il nome del vincitore che si aggiudicherà il primo premio da 5 milioni di euro, durante la diretta dei "I Soliti Ignoti" del 6 gennaio, le previsioni sono più che rosee.

Un salto in avanti enorme, con un aumento del 43% rispetto all'edizione 2020. La Lotteria Italia 2021 ha venduto fino ad oggi (dati aggiornati al 20 dicembre 2021) 5,7 milioni di biglietti contro i 3,98 milioni della scorsa edizione, sempre nello stesso periodo temporale.

Il bilancio delle vendite è destinato ad aumentare durante le feste di Natale, periodo tradizionalmente 'caldo' per chi decide di tentare la sorte con la lotteria della Befana. E non ci sarebbe da stupirsi se le vendite dovessero arrivare attorno a quota 6,5 milioni di tagliandi – le previsioni più ottimistiche, spiega agipronews, toccano quota 7 milioni - per un'edizione 2021, abbinata alla trasmissione condotta da Amadeus su Rai 1 de I Soliti Ignoti, che si preannuncia particolarmente positiva.



D'altra parte la Lotteria Italia 2020ha chiuso con 4,6 milioni di tagliandi venduti - rispetto ai 3,9 al 20 dicembre - cioè con un incremento del 15% fino all'estrazione finale. Applicando la stessa percentuale di crescita ai dati di vendita del 20 dicembre fino alla Befana, il totale dell'edizione 2021 supererebbe i 6,5 milioni di biglietti venduti.

LOTTERIA ITALIA - RADDOPPIATE LE VENDITE IN AUTOGRILL

Gli italiani sono tornati ad acquistare i tagliandi nei negozi del vicinato: rispetto al 2020, nei punti vendita delle Lotterie nazionali è stato staccato oltre un milione di tagliandi in più fino al 20 dicembre, circa 3,9 milioni di biglietti contro i 2,9 dello scorso anno (+34%).

Ottimo risultato anche per i distributori locali, che staccano 663mila biglietti contro i 455mila del 2020 (+45%) e, grazie alla ripresa degli spostamenti in tutta Italia, senza limitazioni ai viaggi, prosegue agipronews, raddoppiano anche le vendite in Autogrill, storica "tappa" fortunata per la Lotteria: al 20 dicembre, sono 746mila i biglietti staccati contro i 324mila tagliandi dello scorso anno (+130%).

Per lo stesso motivo, invece, si registra un calo del 24% per la vendita dei tagliandi online, che nel 2020 aveva registrato un vero e proprio boom con oltre 53mila biglietti virtuali: quest’anno si assestano a poco più di 40mila biglietti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 18:20

