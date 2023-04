10 e Lotto: a Milano una vincita da 100 mila euro

di Redazione web

Il concorso del 10eLotto di martedì 11 aprile premia la Lombardia, e in particolare Milano grazie a un 9 Doppio Oro da 100 mila euro. Ma la capitale della moda non è stata l'unica cittò fortunata. Si festeggia anche a Domodossola, in provincia di Verbania, con un 9 Oro da 50 mila euro.

​10eLotto: a Milano una vincita da 100 mila euro

10 e Lotto, le vincite

Non solo Lombardia, sono tante le regioni fortunate che hanno potuto festeggiare grazie all'estrazione di martedì 11 aprile del concorso di 10 e Lotto. Chiudono invece il podio di giornata Atri, in provincia di Teramo, e Roccanova, in provincia di Potenza, dove sono stati messi a segno due 8 Oro da 30 mila euro ciascuno.

Come riporta agipronews da segnalre inoltre una doppia vincita in Calabria: a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, centrato un 8 Doppio Oro da 20 mila euro mentre a Fiumefreddo Bruzio, in provincia di Cosenza, è stato realizzato un 7 da 6.400 euro.

