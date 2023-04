SuperEnalotto, il 25 aprile per la Festa della Liberazione cambia il giorno di estrazione: ecco quando sarà

di Redazione web

Superenalotto, in occasione della Festa della Liberazione, l’estrazione del concorso n° 49 di martedì 25 aprile è anticipata a lunedì 24 aprile 2023. Non è la prima volta che il giorno d'estrazione viene modificato in base al calendario delle festività.

Superenalotto, cambia la data dell'estrazione del 25 aprile

Successivamente al giorno di festa, il 25 aprile in questo caso, le estrazioni del Superenalotto riprenderanno regolarmente nei giorni da sempre prestabiliti che sono: martedì, giovedì e sabato. Con molta probabilità dovrebbe cambiare anche il giorno di estrazione del Gioco del Lotto, ma al momento non è arrivata alcuna comunicazione in merito.

