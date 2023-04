Il Lotto premia il Veneto con vincite complessive che sfiorano i 227mila euro. Ecco dove

di Redazione web

Estrazione del Lotto fortunata quella di ieri sera, martedì 11 aprile, per il Veneto. La regione è stata premiata con vincite complessive che sfiorano i 227mila euro in provincia di Vicenza: colpo da 216mila euro a Caldogno, mentre a Zanè sono stati vinti altri 10.250 euro.

Estrazione fortunata

Grazie all'estrazione del Lotto di martedì 11 aprile, oltre al Veneto si fa festa anche in Sicilia, dove sono stati vinti 102mila euro: a Nissoria, in provincia di Enna, rileva agipronews, è stata centrata una vincita da 95mila euro, a cui si aggiungono altri 7mila euro conquistati a Palermo.

Sul podio delle vincite si piazza anche Antrodoco, in provincia di Rieti, dove un fortunato giocatore ha vinto oltre 23mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 308,8 milioni dall’inizio dell’anno.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 13:54

