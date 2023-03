di Redazione web

Il 10eLotto premia il Piemonte con una vincita. Nell'estrazione di giovedì 9 marzo a Grugliasco, in provincia di Torino, è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro. Si tratta della vincita più alta dell’ultimo concorso.

Ma pioggia di premi anche nel Lazio e in tantissime regioni del Nord Italia.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 9 marzo 2023: numeri vincenti e quote

​Il 10eLotto premia il Piemonte: ​centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro. Ecco dove

I numeri vincenti

Festa anche a Roma, con vincite complessive per 50mila euro, grazie a un 8 Oro da 30mila euro e a un 9 da 20mila euro. Puglia fortunata al 10eLotto con una doppietta tra Lecce e provincia, con un 8 Doppio oro da 20mila euro e un 6 Doppio Oro da 10mila euro a Guagnano. Due vincite anche in Emilia Romagna, un 6 Doppio Oro da 18mila euro a Reggio Emilia e un 3 da 9mila euro a Cavriago, in provincia. Infine in Trentino Alto Adige sono state centrate vincite complessive per 20mila euro: un 5 da 10mila euro a Merano, in provincia di Bolzano, e un 8 da 10mila euro a Commezzadura, in provincia di Trento.

#​Vincita #10eLotto: centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro. Ecco dove https://t.co/URDRCmY7Cn — Leggo (@leggoit) March 10, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA