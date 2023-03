10eLotto e Vincicasa: pioggia di vincite da nord a sud. Ecco dove e quanto hanno vinto L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per poco più di 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 736 milioni in questo 2023.







Ida Di Grazia di Il concorso di martedì 7 marzo del 10eLotto e di Vincicasa ha regalato una pioggia di vincite in tutta Italia. Sono stati distribuiti premi importanti da Nord a Sud per un totale che supera i 30 milioni di euro. Qui i numeri vincenti e le località più fortunate. Superenalotto di martedì 7 marzo 2023, niente 6: centrato un cinque. Ecco dove e quanto ha vinto 10eLotto e Vincicasa: pioggia di vincite da nord a sud. Ecco dove e quanto hanno vinto 10eLotto, chi ha vinto Roma sorride dopo il concorso di martedì 7 marzo del 10eLotto: nella Capitale, infatti, è stata registrata la vincita più alta di giornata, grazie a un 9 Doppio Oro che ha fruttato 100mila euro. Il podio delle vincite più alte del concorso, rileva agipronews, viene completato da due vincite da 50mila euro, la prima a Squinzano, in provincia di Lecce, e la seconda a Castrezzato, in provincia di Brescia, entrambe con un 9 Oro. Da segnalare, poi, 27.510 euro vinti in Campania, con due giocate realizzate entrambe in provincia di Caserta: un giocatore di San Felice a Cancello si è aggiudicato 20mila euro grazie a un 9, mentre ad Aversa un 6 Extra è valso 7.510 euro. Vincicasa, chi ha vinto Festa a Siracusa, in Sicilia, grazie al Vincicasa. Nel concorso di martedì 7 marzo 2023 un giocatore ha centrato un “5” da 500mila euro. Il vincitore porta a casa 200mila euro subito in contanti e il resto da investire per l’acquisto di una casa. La schedina vincente, riporta agipronews,è stata convalidata presso il punto vendita Sisal di viale Scala Greca 285. La combinazione vincente del concorso è stata 1 4 7 22 39. Centrati anche 8 punti "4" da 232,05 euro a testa, i 353 punti "3" vincono 18,59 euro, mentre ai 3.747 punti "2" vanno 2,41 euro. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Marzo 2023, 10:51

