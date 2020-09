Foto del giorno 6 settembre 2020

Sono stati imbarcati i circa 350 passeggeri della Costa Deliziosa, la prima nave da crociera della compagnia Carnival a tornare in mare dopo il lockdown, che partiranno oggi pomeriggio dalla stazione marittima di Trieste. Il viaggio della nave durerà una settimana e toccherà i porti di Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa e Catania, per poi fare ritorno a Trieste in vista della successiva partenza. «È un momento storico ed emozionante. La ragione per cui sono qua è proprio perché rappresenta una reale ripartenza», ha dichiarato Massimo Brancaleoni, Senior Vice President World Wide Sales di Costa. Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Settembre 2020, 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA