Foto del giorno 29 agosto 2020

È interamente dipinta di rosa shocking, batte bandiera tedesca ed è l'ultima opera del misterioso street artist. Banksy ha segretamente comprato un'ex nave della dogana francese e finanziato una missione per soccorrere i migranti in difficoltà nel mare fra la Libia e l'Italia. La nave - che prende il nome da un'anarchica femminista francese del XIX secolo, Louise Michel, ed è decorata con i graffiti dell'artista britannico - è partita il 18 agosto dal porto spagnolo di Borriana, vicino a Valencia. Ha già recuperato 89 persone nel Mediterraneo centrale, tra cui 14 donne e due bambini, riferisce il Guardian, e ora «sta cercando un porto sicuro per sbarcare i passeggeri o trasferirli su una nave della Guardia Costiera europea». Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Agosto 2020, 08:27

