Nega l'approdo allo yacht Lamborghini da 3 milioni di euro, il proprietario lo minaccia di morte: «Ti ammazzo»

Minacce di morte per un litigio in un parcheggio. Potrebbe essere uno di quei "momenti di ordinaria (e quotidiana) follia" che animano le grandi città italiane (e non solo, gli Stati Uniti hanno usato questo espediente proprio per creare la serie Tv "Lo scontro", di grande successo). In questo caso però teatro della vicenda non è un parcheggio in mezzo alla strada o davanti a un supermercato, ma un porto, e protagonista non è una macchina, bensì uno yacht Lamborghini da 3 milioni e passa di euro.

Joseph Holt, un impiegato di 21 anni del Marriot Marina di San Diego, ha detto a CBS8 di aver avvistato lo yacht entrare nel molo privato. Il proprietario, che CBS8 ha identificato nell'imprenditore Ajay Thakore, ha cercato di attraccare. «Gli ho detto rispettosamente che non poteva stare lì, e, anzi, speravo addirittura di scambiare due chiacchiere con lui sulla sua bella barca», ha rivelato il ragazzo.

In un video di YouTube pubblicato da @SM-wc9eq il 10 marzo, si vede un Tecnomar blu scuro per la Lamborghini 63 salpare da un molo. Un uomo con una maglietta grigia, un paio di jeans e un berretto è in piedi sullo yacht. L'uomo sembrava essere Thakore, riporta Business Insider.

Thakore è stato mostrato mentre gridava al giovane. «Ti ucciderò, lo sai che ti ucciderò!», lo si può sentire dire più volte nel video. L'imprenditore è stato successivamente mostrato mentre batteva il pugno sul palmo della mano e puntava il pollice verso il basso prima di dire a Joseph Holt: «In faccia!». Il ragazzo, si vede nel video, risponde mostrando il dito medio.

«Stavo cercando di trattenermi dal farmi licenziare. L'unica cosa che ho fatto è mandarlo a quel paese», ha raccontato il giovane impiegato. Joseph ha detto che Thakore ha poi preso banconote da 100 dollari dal portafoglio e gliele ha lanciate, per poi prenderlo in giro: «Stava dicendo che non sono nessuno, non sono niente, faccio un lavoro stupido. Ha detto che conosce le persone, ha contatti, può cambiarmi la vita e rovinarla», ha denunciato Joseph.

Secondo il suo profilo LinkedIn, scrive Business Insider, Ajay Thakore è l'amministratore delegato di Doctor Multimedia. Il sito web dell'azienda si definisce una società di marketing sanitario con sede a San Diego. Sembra che Thakore si chiami Ace Rogers su Instagram e TikTok, dove è noto come un giocatore d'azzardo professionista.

Thakore, attraverso il suo team di pubbliche relazioni, ha detto alla CBS8 che il suo litigio con il ragazzo è stato «deplorevole». «Quello che era iniziato come un piccolo malinteso si è trasformato in una discussione, e mi scuso per le mie azioni», si legge nella nota.

