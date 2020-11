William e Kate, morto il cane Lupo: «Ha conquistato il nostro cuore per 9 anni, ci mancherà tantissimo»

Grave lutto per la famiglia di William e Kate: è morto Lupo, il cane di famiglia dei duchi di Cambridge.

L'annuncio è stato dato dal principe William e da Kate Middleton sui canali social ufficiali. «Con grande tristezza annunciamo che lo scorso fine settimana il nostro cane, Lupo, se n'è andato» - si legge nel post - «Ha conquistato il cuore della nostra famiglia per gli ultimi nove anni e ci mancherà tantissimo».

Lupo, un maschio di cocker spaniel dal pelo nero, aveva nove anni ed era stato adottato da Kate nel 2012, quando il cane aveva pochi mesi. Lupo faceva parte di una cucciolata nata da Ella, il cane di famiglia di Kate, che viveva con i genitori della moglie di William, Michael e Carole Middleton. La duchessa di Cambridge, in passato, aveva rivelato di averlo adottato per fare una sorpresa al marito, che in quel momento stava svolgendo un addestramento militare presso una base nelle isole Falkland. Negli anni, Lupo era diventato il protagonista di tanti momenti di gioco (e di dolcissime foto) insieme a George, Charlotte e Louis.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Novembre 2020, 19:04

