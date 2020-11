Lo trovano senza vita in casa: era morto da giorni. Vicino a lui il cadavere del cane

Non lo vedevano da più di 15 giorni, dal suo appartamento in via Montemarino ad Ancona venivano odori piuttosto forti così oggi alcuni condomini hanno chiesto un intervento e nel pomeriggio polizia, automedica, Croce Gialla e vigili del fuoco sono entrati in casa e hanno trovato il corpo di una persona in evidente stato di decomposizione.

Al suo fianco c'era anche il suo cane, morto pure lui. I vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento con un assetto molto prudente temendo che a far scaturire la tragedia poteva essere stata una fuga di gas, ipotesi subito scongiurata con i primi controlli.

