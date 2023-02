Volo dirottato per un incendio, torna all'aeroporto di partenza dopo 16 ore: «Ha fatto inversione a metà strada»

Viaggiare in aereo dalla Nuova Zelanda a New York e ritrovarsi dopo 16 ore di viaggio al punto di partenza. Il Boeing 787-9 Dreamliner è partito alle 20 da Auckland ed è atterrato nello stesso aeroporto alle 12:25 del giorno dopo. A metà strada, mentre l'aereo sorvolava l'oceano Atlantico, ha fatto una inversione a U, facendo ritorno.

Il motivo

I piloti dell'aereo della New Zealand Air, arrivati quasi a metà percorso, hanno ricevuto comunicazione dal JFK Airport di New York che non sarebbero potuti atterrare per un incendio nel terminal che gli era stato assegnato, che ne aveva provocato la chiusura. Alla domanda specifica sul motivo per cui l'aereo non è atterrato in un altro aeroporto statunitense, un portavoce della compagnia aerea ha risposto che «il dirottamento verso un altro porto statunitense avrebbe significato che l'aereo sarebbe rimasto a terra per diversi giorni», riporta Abc News. I passeggeri del volo sono stati riprenotati al volo successivo, con tante scuse per il disagio.

One of the longest commercial flights in the world did a U-turn over the Pacific Ocean to return to its departure airport over 16 hours later because of a closure of New York's JFK Terminal One. https://t.co/XvR84Bdl6B — ABC News (@ABC) February 17, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 18:59

