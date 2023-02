Porno allo stadio, il set montato nei bagni durante la partita del Nizza di Paulo Fonseca

Allo stadio per girare un porno. È successo a Nizza, in Francia, dove alcuni avventurieri hanno deciso di allestire un set per un film hard durante una partita. Il video è stato realizzato lo scorso 29 gennaio e pubblicato online poche ore dopo. Durante il match, forse pensando di passare inosservati, hanno girato alcune scene. Ma il caso è stato segnalato da diversi tifosi al club allenato dall'ex Roma Paulo Fonseca.

Il Nizza denuncia

Venuti a conoscenza del filmato, i dirigenti del Nizza hanno sporto denuncia contro l'attrice. A seguire, anche la società che gestisce lo stadio, la Nice Eco Stadium, ha presentato denuncia contro la donna, colpevole di aver associato il nome dello stadio al porno. La stessa attrice hard si era resa protagonista di un episodio simile nei bagni dell'aeroporto di Nizza. E anche per quel video ha ricevuto una denuncia.

