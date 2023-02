Mamma e figlia trovate morte in un furgone, la scoperta choc del fratello: «Mi stavano preparando la festa di compleanno»

di Redazione web

Una mamma e sua figlia sono morte martedì 14 febbraio a Whitstable (Regno Unito) per avvelenamento da monossido di carbonio. Leah Churchill, 50 anni, e Brooke Wanstall, 17 anni, stavano addobbando il loro furgone per hamburger, in vista del 26esimo compleanno del figlio. È stato proprio lui a trovare i due corpi senza vita.

È morta Raquel Welch, l'attrice icona del cinema aveva 82 anni

Il fidanzato la tradisce, lei prende l'auto e si schianta contro casa sua: le urla in piena notte. Il video è virale

Il racconto del figlio

«Stavano addobbando il furgone con palloncini e bandierine come sorpresa di compleanno per me, come faceva mia madre a casa ogni anno», ha raccontato il giovane, devastato per il dramma. Leah Churchill e Brooke Wanstall sono state avvelenate dai fumi del generatore. «Non sapevo nemmeno che stessero andando laggiù la scorsa notte, ma mia mamma deve aver acceso il generatore a benzina per riscaldarsi senza rendersi conto del pericolo», ha continuato il ragazzo. Ha aggiunto che il generatore viene utilizzato all'esterno del furgone durante l'orario di lavoro, ma tenuto all'interno durante la notte per motivi di sicurezza.

#Vicenza Si alza e trova il figlio morto nel letto: Matteo aveva 30 anni https://t.co/pdCCgtJNXh — Leggo (@leggoit) February 15, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Febbraio 2023, 23:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA