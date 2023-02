Il fidanzato la tradisce, lei prende l'auto e si schianta contro casa sua: le urla in piena notte. Il video è virale

Prende l'auto di notte e in un raptus di rabbia e follia si schianta più volte contro il palazzo dell'ex compagno. È successo a Latisana, in provincia di Udine. La protagonista è una donna originaria dell'est Europa. La reazione folle sarebbe avvenuta dopo la scoperta di un tradimento. Il video è stato ripreso da un residente, che ha assistito incredulo alla scena dal suo balcone.

Cosa è successo

La scena è accaduta all'1.30 circa, durante la scorsa settimana. Come riporta Nordest24, l'episodio ha fatto infuriare i residenti, svegliati prima dalle violente botte dell'auto contro il portone del palazzo e poi dalle urla della donna. «Bast***o, porco», sono le parole pronunciate e riprese in video. L'auto si è danneggiata nella parte anteriore. Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute sul posto, insieme ad un’ambulanza del 118. La donna è stata comunque identificata e le autorità hanno proceduto nei suoi confronti per danneggiamenti e schiamazzi. Nei giorni successivi la donna ha continuato ad attaccare l'ex compagno sui social media e ha pubblicato una sua foto con il collare cervicale, applicato dopo la visita in ospedale.

