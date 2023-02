Si alza e trova il figlio morto nel letto: Matteo aveva 30 anni

di Redazione web

Matteo Stella aveva solo 30 anni. È morto nella notte tra il 13 e il 14 febbraio e a trovarlo è stata al mattino la mamma, Luciana Carpi, consigliera comunale a Schio (Vicenza). La donna ha chiamato subito i soccorsi ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Al momento non sono chiare le cause del decesso. Resta il dolore di una madre, di una famiglia per la perdita di un ragazzo così giovane.

Morto il figlio della consigliera comunale

Dai primi elementi, la pista più accreditata sarebbe quella di un malore che non avrebbe lasciato scampo allo scledense. È toccato alla madre, Luciana Carpi, consigliera comunale del gruppo di maggioranza “Noi cittadini con Valter Orsi” misurarsi con il dramma che un genitore non dovrebbe mai vivere. Una scomparsa che ha lasciato sgomenta, anche l’intera amministrazione comunale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Febbraio 2023, 22:50

