Tre donne condividono lo stesso marito: «È disoccupato ma a letto se la cava benissimo»

di Redazione web

Tre donne condividono lo stesso marito e non sono tristi, arrabbiate o deluse per questo... anzi! April, Jennifer e Danielle sono sposate con Nick Davis che cerca di rendere felici tutte e tre allo stesso modo. In molti si chiedono come la famiglia inglese non sia ancora "scoppiata" ma i quattro raccontano che hanno raggiunto un equilibrio indistruttibile. A detta delle tre mogli l'unico difetto di Nick sarebbe quello di essere disoccupato.

Fidanzato con una bambola di pezza, il TikToker annuncia: «È incinta, aspettiamo il terzo figlio»

Ragazzina di 12 anni stuprata da due 15enni: tutta la scena ripresa in un video inviato agli amici in chat

Il tipo di matrimonio in cui sono coinvolti Nick Davis, April, Jennifer e Danielle non è di sicuro la classica relazione monogama, si tratta di un'unione poliamorosa dove tutti i membri che ne fanno parte sono felici di avere questo genere di "accordo". Nick ha incontrato la sua prima moglie Danielle all'università, dopo nove anni di matrimonio ha sposato anche April mentre Jennifer è arrivata per ultima. A Daily Star April ha detto: «Nick non ha un lavoro al momento ma ci siamo noi che lavoriamo e questo non ci pesa perché lui ci ripaga a letto. Nell'intimità è pieno di energia e per questo per gestirlo servono mani in più».

Davis Family su Instagram

I coniugi hanno un profilo su Instagram che si chiama The David Family. Il profilo è seguito da più di 17 mila follower che ogni giorno seguono appassionatamente le vicende familiari di Nick, April, Jennifer e Danielle.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA