Violenta un bambino di 6 anni e fa un filmato, poi si giustifica: «Sono stata obbligata»

Christine Alyce Slayman, 28 anni, è statadopo aver abusato ripetutamente di un bambino di appena 6 anni, con il quale avrebbe girato ben 18 video che testimoniano le terribili violenze sessuali. Le immagini choc mostrano la donna mentre fa sesso con il minore e prova ad istruirlo sull'atto.La donna in tribunale ha raccontato di essere stata costretta a compiere simili abusi dal suo compagno ma, come riporta anche l a stampa locale , le sue giustificazioni non sono bastate a uno sconto di pena. Secondo quanto accertato dagli investigatori, la Slayman ha abusato del bambino per diversi mesi nel 2015, quando viveva a King William, in Virginia. Il materiale è però rimasto nel suo dispositivo anche dopo essersi trasferita in Florida e aver lasciato il compagno.Una soffiata ha fatto scattare le indagini della polizia che ha perquisito la casa della donna trovando il materiale pedopornografico. Secondo la difesa la donna sarebbe stata costretta anche a tenere i video perché minacciata dal compagno. Il giudice ha però riconosciuto la piena colpevolezza di Christine condannandola a 4 decenni di reclusione con la motivazione che quanto fatto alla piccola vittima lo segnerà per tutta la vita.